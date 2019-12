Bewoner gewond bij woningoverval in Eemnes, daders op de vlucht

Dat gebeurde rond 08:20 uur aan de Noordersingel ter hoogte van de Jonneveen. Naast de politie kwam ook een ambulance ter plaatse.

Getuigen melden dat er na de overval iemand gewond uit de betreffende woning kwam gerend. De politie kan tot nu toe alleen melden dat de bewoner lichtgewond is geraakt en naar het ziekenhuis is gebracht.

Sporenonderzoek

Rond de woning is een gebied afgezet voor sporenonderzoek. De politie is op zoek naar twee verdachten, laat een woordvoerder aan NH Nieuws weten. Vanwege de zoektocht is er veel politie op de been, politieagenten staan bij uitvalswegen.