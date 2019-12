West-Friezen goedkoper uit voor afval, maar blijft dit zo?

HOORN Door de nieuwe dienstverleningsovereenkomst tussen afvalbedrijf HVC en de zeven West-Friese gemeenten betalen de Westfriezen in 2020 minder voor het ophalen en verwerken van afval dan voorgaande jaren. Of dit ook zo blijft is alles behalve zeker.

Zo betalen de inwoners van Opmeer in 2020 zo'n zes euro minder per jaar en hebben de Medemblikkers een groter voordeel. Een gemiddeld huishouden daar betaalt maar liefst vijftig euro minder op jaarbasis. Bekijk hier de afvalstoffenheffingen in West-Friesland in 2020. Tekst gaat verder onder het kader

Behalve dat de gemeenten meer regie krijgen over hun eigen afvalbeleid, gaan de tarieven voor afvalstoffenheffing omlaag in 2020. En daar was veel om te doen, omdat de West-Friezen jaren lang zo'n beetje het meeste van alle Noord-Hollanders betaalden voor hun afval.

Financiële meevallers

Het omlaag gaan van de tarieven is te danken aan financiële meevallers door de goedkopere nieuwe overeenkomst. In totaal zouden de zeven gemeenten gezamenlijk zo'n 3,7 miljoen euro in 2019 besparen en meer dan 4 miljoen euro in 2020.



Maar toen kwam HVC in november opeens met de mededeling dat net als in de rest van het land de verwerkingskosten hoger waren dan eerst gedacht, in totaal vijftien procent. En die moesten worden doorgerekend. De meevallers bleven, maar wel aanzienlijk lager dan eerst. Door een eenmalige bijdrage van 500.000 euro van HVC komt die in 2019 nog uit op 3,5 miljoen, in 2020 besparen de gemeenten 2,8 miljoen euro.

Duurder uit in 2021?

Daarmee zijn de West-Friezen komend jaar nog altijd goedkoper uit voor hun afval, dan voorheen. Maar of dit ook in 2021 te verwachten valt, hangt af van de fluctuerende verwerkingskosten.

In de nieuwe overeenkomst is afgesproken dat de kosten voor afvalverwerking direct op het bordje van de gemeenten zelf terecht komt. Hier kleven risico's aan, omdat de kosten van afvalverwerking afhankelijk zijn van marktwerking.



Zo stegen de kosten voor de verwerking afgelopen jaar door een dalende papier en textielprijs. Als deze afvalmarkt nog verder instort, kan dit dus betekenen dat de West-Friese gemeenten duurder uit zijn in 2021 en de jaren die daarop volgen.