Wereldberoemde operazanger uit Den Helder is even terug in eigen land

DEN HELDER - Zanger Arnold Bezuyen, geboren en getogen in Den Helder, vliegt de hele wereld over om op te treden in de grootste operazalen. Hij is even terug in de regio.

Hij woont in Duitsland én Oostenrijk waar hij professor is aan de Universiteit van Graz, maar de komende weken is hij in Nederland om op te treden met de Nationale Operette.

"Ik ben blij dat ik hier weer ben", vertelt de zanger vlak vóór de repetities van zijn try-out van de nieuwe kerstvoorstelling van de Nationale Operette in Schouwburg het Park in Hoorn.

"Het is heel erg druk en dan is het fijn dat ik hier in deze periode weer aan kan meedoen." De optredens zijn voor hem een traditie geworden. "Verder zit ik heel veel in het buitenland." Van Parijs tot Milaan en New York tot Tokio: Bezuyen komt in alle grote zalen van de wereld.

Lentebloemen

Die mooie, internationale carrière begon in zijn geboorteplaats Den Helder: "Ja! Ik heb veel gezongen in kerkkoren en bij de Lentebloemen, een operettevereniging voor kinderen en later bij de Harmonie. Dat was heel leuk." Bezuyen zong ook in Purmerend en kwam uiteindelijk bij de Hoofdstad Operette in Amsterdam terecht waar zijn professionele loopbaan dan echt van start ging.