Hoornse verkrachter Mourad T. opnieuw voor de rechter

HOORN - De Hoornse verkrachter Mourad T. moet vandaag opnieuw voor de rechter verschijnen. De man wordt ervan verdacht dat hij in de nacht van 31 mei op 1 juni een 23-jarige vrouw heeft verkracht aan de Holenweg in Hoorn. Ook zou hij twee andere vrouwen hebben aangerand.

Zo'n drie weken later werd hij aangehouden. Twee weken na zijn aanhouding blijkt hij ook verdachte te zijn in twee aanrandingszaken. Uit DNA onderzoek van de politie is gebleken dat er een match is tussen de verkrachting en de twee aanrandingen.

In de nacht van 31 mei op 1 juni viel Mourad T. op de Holenweg in Hoorn een 23-jarige vrouw aan toen zij op de fiets onderweg was naar huis. Hij trok haar van haar fiets, mishandelde en verkrachtte haar.

In een zogenoemde pro-forma zitting zal het Openbaar Ministerie de voortgang van het onderzoek naar de rechtszaak toelichten en wordt duidelijk of de 30-jarige man langer blijft vastzitten.

Het is niet de eerste keer dat Mourad T. in aanraking komt met justitie. In 2015 is hij al veroordeeld voor de verkrachting van een 16-jarig meisje.

Het toen 16-jarige meisje, in de Telegraaf Sofie genoemd, gaat met de rechtszaak tegen Mourad T. opnieuw door een hel. Dit laat zij in een interview in de krant weten: "Het is niet alleen een geestelijke dreun. Binnen drie maanden tijd ben ik zes keer een aantal dagen opgenomen in het ziekenhuis. Ik was vaak ziek en gesloopt door de spanning."

Sofie zit nu thuis en gaat door een zeer moeilijke tijd. Wel wil de 21-jarige graag andere slachtoffers van ernstige zedenzaken steunen. "Veel praten met mensen bij wie je je veilig voelt, helpt. Wees niet te beroerd om hulp te zoeken en laat de gebeurtenissen niet je leven leiden", laat ze tot slot nog weten aan de landelijke krant.

Ontkenning

In de vorige pro-formazitting ontkende de verdachte nog dat hij iets te maken heeft met de verkrachtingszaak en de twee aanrandingen, ondanks het DNA-materiaal wat is gevonden van hem bij de drie slachtoffers. Ook weigerde T. om mee te werken aan een psychologisch onderzoek. Wat er tijdens de zitting van vandaag wordt besproken, is nog niet duidelijk.