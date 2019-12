Zeventig gedoneerde winterjassen gestolen in Hoorn: "We zijn intens verdrietig"

HOORN - Een superlieve, mooie actie van twee Hoornse dames is binnen een klap omgeslagen in een deceptie. Anneline en Sandra zamelden zo'n honderd winterjassen in voor minderbedeelde stadsgenoten, maar het meerendeel werd binnen twee uur gejat.

Hun actie Warm for Winter Hoorn vanmiddag was een groot succes. Het doel was om zoveel mogelijk warme jassen, mutsen en sjaals in te zamelen voor Horinezen die daar geen geld voor hebben. Het idee ontstond na andere soortgelijke initiatieven in Nederland.

Dit blijkt uit een emotioneel Facebookbericht van Sandra Ooms en bevestigt zij in een reactie aan NH Nieuws. "We zijn zo verdrietig en te verbijsterd dat bijna alles al is gestolen op het moment dat wij nog maar nét onze hielen gelicht hebben. We zijn vanmiddag drie uur bezig geweest om alle winterwaar op te hangen in plastic."

Sandra zegt tegen NH Nieuws: "We zijn niet naïef, natuurlijk dachten we dat een aantal jassen wel onrechtmatig gepakt zouden worden. Maar niet bijna alles. En niet vrijwel meteen!"

Amper een uur dat de dames waren vertrokken, zijn er zo'n zeventig jassen meegenomen, vermoedelijk door drie mannen. Een omwonende zei tegen Sandra dat hij vanuit zijn huis had gezien dat ze het merendeel van de jassen in een auto hadden geladen en er vandoor waren gegaan.

"We laten ons niet verslaan. We komen terug volgend jaar."

Ze heeft ergens nog hoop en is dankbaar. "Voor donaties en vooral ook voor de mensen die we heel blij hebben kunnen maken in deze korte tijd. Daar houden we ons aan vast. We voelen ons ook strijdbaar. We laten ons niet verslaan. We komen volgend jaar terug. Wellicht mogen we in een leeg winkelpand een pop-up store creëren. Een winkel met toezicht door vrijwilligers. Die open gaat en weer dicht."

Emotioneel

Op dit moment zijn ze vooral emotioneel. "Voor dit jaar gaat het licht even uit. Het kan blijkbaar niet. En dat maakt ons intens verdrietig. Mensen die nog jassen wilden doneren kunnen dit naar de Kinderkledingbank Hoorn brengen."

De omwonende die de mannen gezien zou hebben, heeft foto's gemaakt. Daarop die je een aantal figuren jassen in een auto laden. Het is niet duidelijk of dit daadwerkelijk de dieven zijn.

Anneline en Sandra denken erover om aangifte te doen bij de politie.