Ajax nipt te sterk voor Telstar in bekerderby in Velsen-Zuid

VELSEN-ZUID - De Noord-Hollandse derby tussen Telstar en Ajax in het KNVB-bekertoernooi is geëindigd in een overwinning voor de Amsterdammers. Telstar bood over de hele wedstrijd gezien goed tegenstand aan de ploeg van trainer Erik ten Hag, maar vier doelpunten van de eredivisionist bleken voor hen voldoende om door te bekeren: 3-4.

Pro Shots / Jasper Ruhe

Telstar startte brutaal aan de wedstrijd en de ploeg van Andries Jonker was dan ook als eerste gevaarlijk voor het vijandige doel. Een schot van Frank Korpershoek werd geblockt, waarna ook Reda Kharchouch dicht bij een treffer was. André Onana dook onder een voorzet door, waarna de spits uit kansrijke positie over het doel kopte. De eerste serieuze poging van Ajax was echter wél direct raak. Dusan Tadic gaf een goede bal op Donny van de Beek, die Noa Lang bediende voor de 0-1. Kort daarna werd het ook al 0-2, met opnieuw een belangrijke rol voor Van de Beek. Na knap voorbereidend werk van de middenvelder kwam de bal bij Tadic terecht, die het overzicht hield en Sergiño Dest de marge zag verdubbelen.

Toch was het Telstar dat met een goed gevoel de rust in ging. Kort voordat scheidsrechter Joey Kooij voor de pauze floot, was het namelijk captain Korpershoek die de aansluitingstreffer maakte. De verdediger troefde Noussair Mazraoui af in een duel en kon zodoende binnen koppen uit een corner van Anthony Berenstein (1-2).

Opnieuw Dest Lang konden de Velsenaren na de thee echter niet genieten van de verkleinde marge, want binnen het uur wist Ajax op 1-4 te komen. Eerst was Jurgen Ekkelenkamp attent met de rebound nadat Telstar-goalie Sven van der Maaten een schot van Tadic niet goed genoeg verwerkte (1-3). Dest maakte er vervolgens met een prachtig schot in de kruising 1-4 van en daarmee gooide hij de wedstrijd in het slot.

De Velsenaren gaven de hoop ook na de vierde Ajax-treffer nog niet op en probeerden er voor het massaal op komen draven publiek nog een mooie pot van te maken. Dat lukte aardig, want toen Benaissa Benamar - opnieuw uit een corner - de 2-4 binnen kopte was de spanning enigszins terug. Die spanning kwam kort voor tijd zelfs nog tot een hoogtepunt toen Kharchouch de 3-4 en daarmee de aansluitingtreffer maakte, maar meer zat er uiteindelijk niet meer in voor De Witte Leeuwen. Daardoor gaat Ajax in de koker voor de loting voor de volgende ronde en mag Telstar het toernooi met opgeheven hoofd verlaten.