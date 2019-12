Telstar onderzoekt vermeende antisemitische spreekkoren bij voetbalduel tegen Ajax

Het duel is net afgelopen en eindigde in 3-4; een winst voor Ajax.

Een aantal supporters zou onder meer sis-geluiden hebben gemaakt en 'Hamas, Hamas, joden aan het gas' hebben geroepen. De club reageerde direct op Twitter: "Ook wij krijgen de signalen door dat er dingen geroepen worden die absoluut niet horen bij alles waar wij als club voor staan", schrijft Telstar. "Als club zijn wij doodziek van de misdragingen van een aantal die daarmee een negatieve stempel drukken op een avond die verder fantastisch verliep."

Opsporen en verbannen

"Wij zullen er alles aan doen dit voor nu tegen te gaan, maar ook een ieder die zich hieraan schuldig maakt op te sporen en te verbannen." Volgens de club wordt er met verschillende instanties naar beschikbare beelden gekeken en zal er "keihard opgetreden worden tegen ieder die zich misdragen heeft".

Andere Telstar-supporters zouden terug hebben geroepen naar de scanderende enkelingen. 'Hou je bek', klonk er volgens diverse voetbalfans. "Het was één opmerking, in de eerste helft, maar belachelijk. Vier of vijf mensen zeiden dat. De rest was stil of reageerde boos", schrijft een boze fan.