Burgemeester: Liever ook geen Kerstshows meer op Schiphol Plaza

Het statement is een reactie op het akkefietje dat vandaag ontstond over de Douane Kerstshow, die elk jaar gehouden wordt op Schiphol. Greenpeace vindt het namelijk belachelijk dat er wel zo'n evenement gehouden mag worden op Schiphol Plaza, maar dat een protest zoals afgelopen weekend met tientallen activisten door de marrechaussee wordt afgekapt. Greenpeace vindt dat er nu met twee maten wordt gemeten.

"Het verschil tussen het concert dat vanmiddag plaatsvond en demonstraties, is dat de aard van een demonstratie wezenlijk anders is. In het geval van een calamiteit is het gedrag van demonstranten en eventuele tegendemonstranten onvoorspelbaar en dat kan een risico vormen", aldus een reactie van de gemeente.

Tijdgeest

"Gezien de tijdgeest is de gemeente van mening dat activiteiten zoals het concert van vandaag überhaupt niet gewenst zijn op Schiphol Plaza", besluit de gemeente.