Mijlpaal voor Museum van de 20e Eeuw: miljoenste bezoeker meldt zich

Han werd verrast door directeur Hans Stuijfbergen die met een taart naar hem toe kwam. "Ik weet er is altijd een statistische kans dat je zoiets kan overkomen, maar ik achtte die kans altijd uitermate klein. Dus ik was heel verrast”, vertelt Han verder. Naast een lekker stukje taart, kreeg hij uit de handen van de directeur ook een bloemetje en een cadeaupakket samengesteld door het museum.

Leraar Duits

Hensen kwam speciaal voor ‘De tastbare DDR’ tentoonstelling naar het museum. “Ik ben daar een aantal keer geweest. Zowel privé als met twee examenklassen.” Hensen geeft namelijk ieder jaar nog een aantal uren les als leraar Duits op een school in Zaandam. Tijdens het bezoeken van de tentoonstelling weet hij dan ook van alles te vertellen over de verschillende stukken die tentoon zijn gesteld.

Vijfentwintig jarig bestaan

Naast dat het museum dit jaar hun miljoenste bezoeker heeft ontvangen bestaan ze ook vijfentwintig jaar. “Het gebeurt niet elke dag dat er een miljoenste bezoeker is en het is een mooie aanvulling op ons jubileumjaar”, aldus directeur Stuijfbergen. “We zijn voor jong en oud een leuk museum en ook een laagdrempelig museum, omdat wat we tonen heel herkenbaar is. We hanteren al 25 jaar de kreet ‘feest der herkenning’”. Ook cultuurwethouder Samir Bashara, die bij de feestelijke gelegenheid aanwezig was, komt graag in het museum: “Ik kom hier als privépersoon heel graag. Ik ben er als cultuurwethouder dan ook enorm trots dat wij dit bijzondere musea in onze gemeente hebben.”