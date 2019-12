Ajax-bus komt aan bij stadion Telstar: bekerclash op punt van beginnen

VELSEN-ZUID - De supporters en de spelers van Telstar en Ajax maken zich langzaam op voor de bekerclash tussen de twee voetbalteams. Een groepje Amsterdamse supporters stond de spelersbus van de regerend landskampioen op te wachten, die inmiddels is aangekomen in Velsen-Zuid.

Volgens de NH Sport-verslaggever, die even een kijkje mocht nemen in de kleedkamer van beide teams, hangen de shirtjes al klaar en zijn de lampen in het stadion inmiddels ontstoken. Buiten het stadion zijn de eerste groepen fans al gesignaleerd die niet kunnen wachten op het eerste fluitsignaal.

De spelers van Ajax betreden het Telstar-stadion. Tekst loopt door onder de video.