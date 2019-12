Beemsterse boer Harry deed vandaag niet mee aan acties: "Er is heel wat 'afgekloot' vandaag"

BEEMSTER - Boer Harry Heeman uit de Beemster deed vandaag niet mee aan alle protesten door het land. De reden: tot gisteravond laat was het onduidelijk of protesten door zouden gaan of niet, aangezien de rechter dit had verboden.

Protesterende boeren hebben vandaag voor flink wat overlast gezorgd in de regio. Onder meer op het Mediapark in Hilversum, bij Tata Steel in IJmuiden, een distributiecentrum in Velsen-Noord en op de A7 bij Hoorn zorgden ze voor oponthoud. Lees hier alles in het liveblog.

"Er is heel wat afgekloot vandaag", vindt hij. "Maar we hebben wel weer de aandacht van de media, daar gaat het om!" Toch is Heeman het eens met een deel van de boeren die vindt dat ze verkeerd worden neergezet door de media: "Wij worden toch weer weggezet als die boeren die voor zoveel stikstof zorgen, terwijl dat nog niet eens bewezen is."