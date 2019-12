Apotheek West-Friesland lanceert speciale DNA-test om effect van medicijnen te bepalen

"Het is een service waar we trots op zijn en die de zorg voor de patiënten kan verbeteren", vertelt Elze. "Het is een nieuw gebied in de wetenschap en inmiddels weten we dat de genen van invloed kunnen zijn op de behandeling van mensen. Met deze test kunnen we mensen beter helpen en beter kijken wat goed bij elke patiënt past."

De test is niet intensief, en gaat via het afnemen van wangslijm. Toch is het niet voor iedereen, want de test wordt nog niet vergoed door de zorgverzekering. "Het niet even voor de leuk. Het is echt bedoeld voor mensen die veel problemen ervaren. Kun je je voorstellen dat je al jaren iets probeert en niets helpt? Deze test kan dan veel verklaren. We hebben al veel inloop gehad van mensen die hier erg blij mee zijn en er baat bij hebben."

De locaties van Apotheek West-Friesland in Spanbroek en Obdam bieden de test aan, vooralsnog als enige in de provincie. Je hoeft geen lid te zijn van de apotheek om de test te laten doen.