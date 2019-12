Grote drugsvondst in Heerhugowaard: politie zoekt getuigen

HEERHUGOWAARD - De politie is op zoek naar getuigen van een grote wapen- en drugsvondst op een industrieterrein in Heerhugowaard. Er zijn inmiddels verdachten aangehouden, maar de politie wil meer weten over de vondst.

De verdovende middelen en vuurwapens werden in juni gevonden in een loods aan de Galvanistraat. Iemand zou hebben getipt dat er een hennepkwekerij aanwezig was. De drugs - 200 kilo cocaine en 14.000 xtc-pillen - lagen in twee koelwagens.

Nog een loods

Ook ging de politie binnen in een loods aan de Einsteinstraat, even verderop. Daar werden goederen aangetroffen die met de drugs te maken hadden.

Verdachten

De politie heeft zes verdachten aangehouden, van wie er twee weer op vrije voeten zijn. De anderen zitten nog vast. Er wordt nog druk onderzoek gedaan naar de vondst en de verdachten.