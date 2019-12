Verkeer loopt vast door boeren op trekkers: files op A1 en A9

Update: de A7 bij Hoorn was een tijdje dicht, maar is inmiddels vrijgegeven. Na overleg met de boeren is besloten dat de traktoren van de weg gaan. Er staat nog wel een file, maar die lost langzaam op.

Rijkswaterstaat verwacht dat de opstopping op de A1 niet de laatste is van vandaag. "We zien door heel Nederland dat boeren plots met een grote groep de snelweg op rijden om de boel plat te leggen. De verwachting is dat ze dat tot na de avondspits nog wel een paar keer zullen doen", vertelt een woordvoerder.

Avondspits

Rijkswaterstaat roept automobilisten op de verkeersinformatie in de gaten te houden. "Verder durven we geen harde uitspraken te doen over het verloop van de files en de verwachting voor de avondspits. Het zal zeker druk worden, maar doordat we niet weten waar de boeren hun acties houden en hoe lang dat duurt, kunnen we niet echt een voorspelling doen. Hou de verkeersinformatie in de gaten en vertrek als het moet wat later."

