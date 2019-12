Onverwacht maar niet ongewenst: schaap bevalt twee maanden te vroeg

EGMOND BINNEN - De lammertijd begint officieel pas eind januari, maar één schaap van Landschapsbeheer Rinnegom in Egmond-Binnen wilde graag voor de kerst al klaar zijn.

Het was gisteren een grote verrassing voor de medewerkers van het landschapsbeheer, die al twee dagen bezig waren om de ooien te scannen op dracht. Blijkbaar is er vijf maanden geleden een ram tussen de ooien geglipt. Eén van de schapen was al zo drachtig dat het diezelfde dag nog beviel van een lammetje.