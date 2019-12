Noordwest Ziekenhuisgroep zegt operaties af om kinderafdeling vrij te houden

DEN HELDER - Niet-spoedeisende operaties in de ziekenhuizen van de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en Den Helder worden afgezegd, zodat bedden in de overvolle kinderafdeling in de avond en nacht vrij blijven voor de toestroom van acute patiënten. Het is er zo druk doordat veel kinderen infectieziekten aan hun luchtwegen hebben opgelopen, door het zogeheten RS-virus.

Dat zegt woordvoerder Marieke de Vries van het ziekenhuis tegen NH Nieuws. In andere ziekenhuizen heeft de drukte ook te maken met een personeelstekort, maar dat speelt hier volgens haar niet. "Bij ons komt het enkel door het hoge aantal zieke kinderen."

Maatregelen

"Operaties worden alleen afgezegd als het kan", zegt De Vries. Als ze niet kunnen wachten, worden ze gewoon uitgevoerd. Dit is een van de maatregelen die wordt genomen, zodat acute patiënten nog wel kunnen worden opgevangen. "De bezetting in de nachtdienst wordt verder ook tijdelijk verhoogd. Daarmee zorgen we dat kinderen goed worden gemonitord."

Hoe lang deze situatie van overvolle kinderafdelingen nog gaat duren, is lastig in te schatten, vindt De Vries. "We bekijken het per dag."

Nijpender

In andere ziekenhuizen is de situatie soms nog veel nijpender, ontdekte het AD. Deze week moesten zes kinderen worden overgeplaatst naar Belgische ziekenhuizen, omdat er hier geen plek was. Veel patiënten hebben het RS-virus, dat dit jaar eerder de kop op stak dan verwacht.

Kinderarts Edmond Rings van het Sophia Kinderziekenhuis zegt de situatie 'dramatisch' te vinden. "Bijna alle tachtig verpleegafdelingen in het land liggen vol met zieke kinderen Hierdoor is geen doorstroming mogelijk. Gelukkig zijn ze in België ook in goede handen."