Politie onderzoekt mogelijke schietpartij in Hoofddorp

HOOFDDORP - De politie onderzoekt een mogelijke schietpartij afgelopen nacht in Hoofddorp. Op de rotonde van de Deltaweg met de Bennebroekerweg werd een kogelhuls gevonden.

Rond middernacht kreeg de politie een 'vage melding' van een mogelijke ruzie, waarbij ook verschillende voertuigen betrokken waren. "Op een andere plek vonden we daarna een verlaten voertuig", vertelt politiewoordvoerder Roderick de Veen.

Er wordt door de politie onderzocht of er überhaupt is geschoten. De mensen die in de auto zouden hebben gezeten, zijn nooit meer gevonden.