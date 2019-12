Aflevering 8 van Jouw Noord-Holland: Burgerparticipatie

Deze week staat Jouw Noord-Holland in het teken van burgerparticipatie. We zijn onder andere in Zaandijk waar inwoners pleiten voor een tunnel onder het spoor. In Broek in Waterland spreken we dorpsraad die samen met de provincie een oplossing zoekt voor de doorgaande weg die het dorp in tweeën splitst. En we zijn in Schoorl bij een dorpsontmoetingspunt waar de bewoners hun ideeën en plannen voor het dorp met elkaar delen.