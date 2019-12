Boeren willen ingang Tata Steel blokkeren "totdat de zin op is"

Een van de vele boeren die meedoen aan de blokkade bij Tata Steel , vertelt aan NH Nieuws dat de tractoreninvasie bij de staalgigant een spontane bezetting is die aanhoudt "tot de zin op is."

De man uit Westwoud legt uit: "Tata Steel is een van de grote vervuilers van Nederland, maar het lijkt alsof zij zo veel geld brengen naar de overheid, dat die weer zegt: 'Jullie krijgen geen probelemen met het stikstofbeleid'. Dat schuiven ze nu weer allemaal af op de boeren."

Daarom is voor hem nu de maat vol. "Dus we gaan het hier maar dichtzetten, in de hoop dat er toch geluisterd wordt naar wat zij allemaal uitstoten. Van de boeren is dat allemaal in kaart gebracht, maar dit bedrijf stoot maar wat uit en het is allemaal maar ongeveer wat betreft uitstoot."

