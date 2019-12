De Peiling: Er verdwijnen steeds meer winkels

Het aantal winkels is de afgelopen 10 jaar met flink gedaald. Begin dit jaar waren er 86.000 winkels in Nederland, tegen ruim 97.000 in 2010, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zijn er bij jou in de buurt veel winkels verdwenen?

Non-food verdwijnt

Vooral zogeheten non-food-zaken zijn verdwenen: hun aantal nam met 15 procent af. Er sluiten vooral zaken met producten die steeds vaker online worden gekocht, zoals elektronica, schoenen, boeken en sportartikelen. Het grootst was de terugloop bij winkels die foto- en video-artikelen verkopen. Het aantal winkels voor baby- en kinderkleding is gehalveerd.

Meer supermarkten

Het aantal supermarkten en tuincentra is sinds 2010 juist toegenomen. Ook zijn er de afgelopen 10 jaar meer woonwinkels en telefoonzaken geopend.

Online shoppen

In dezelfde periode is het aantal webwinkels verdrievoudigd, tot zo'n 40.000. Volgens het CBS kochten dit jaar 79 procent van de Nederlanders van twaalf jaar of ouder wel eens iets online.

Leegstand

veel winkelstraten hebben te kampen met leegstand. In de lege panden komen soms tijdelijke pop-up winkels of eettentjes. Gemiddeld staat ongeveer een op de tien winkelpanden in Nederland leeg.

Hoe is dat bij jou?

Welke winkels zijn er bij jou in de buurt verdwenen? Zie je veel leegstand? Of kom je eigenlijk nooit meer in een winkelstraat en bestel je alles online? We horen het graag van je!