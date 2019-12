AMSTERDAM - Een fietser is vanmorgen gewond geraakt na een botsing met een betonwagen. Het ongeval vond plaats op de Nassaukade in Amsterdam, ter hoogte van de Kinkerstraat.

Het ongeluk gebeurde rond 08.35. De man is vervolgens naar het ziekenhuis vervoerd. De politie laat weten dat de man op dat moment aanspreekbaar was. Het is niet bekend hoe het slachtoffer er nu aan toe is.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren wordt onderzocht. De politie vraagt getuigen zich te melden.