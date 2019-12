Terugkijken: Boeren protesteren op Mediapark, chaos op Hilversumse wegen

HILVERSUM - Protesterende boeren zorgen momenteel voor verkeerschaos op Hilversumse wegen. Ze blokkeren wegen en zorgen voor flinke files. Ze staan in Hilversum om te protesteren op het Mediapark.

De boeren waren vanmorgen al vroeg in Hilversum. De politie is in groten getale aanwezig om er voor te zorgen dat het protest niet uit de hand loopt.