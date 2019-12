LIVE bekervoetbal in NH Sport: Telstar - Ajax en AZ - Groene Ster

AMSTERDAM - De hele IJmond heeft er weken naar uitgekeken en woensdagavond is het zover. Voor het eerst in veertig jaar speelt Telstar weer tegen Ajax. Je kunt dit KNVB-bekerduel rechtstreeks op de radio volgen in een extra uitzending van NH Sport vanaf 18.00 uur.

Uiteraard kun je de wedstrijd, die om 18.30 uur begint, in zijn geheel op de radio volgen. Het stadion is met dik vijfduizend toeschouwers stijf uitverkocht. Al ruim voor de aftrap hoor je sfeerimpressies vanaf sportpark Schoonenberg. Hou ook onze sociale platformen in de gaten waar je filmpjes ziet over alles dat te maken heeft met dit op voorhand historische duel.

De Velsenaren bezetten de elfde plaats in de eerste divisie en speelden in de laatste twee duels tege NAC (1-1) en De Graafschap (2-2) gelijk. Van Jong Ajax werd nipt verloren (2-3).

Telstar treft een Ajax in crisis. De landskampioen en bekerhouder verloor achtereenvolgens van Willem II (0-2), Valencia (0-1) en AZ (1-0). Desondanks is Ajax nog altijd koploper in de eredivisie en overwinteren de Amsterdammers Europees in de Europa League.

Visboer Caljouw over Telstar-Ajax in '77: "Ik liep als rechtsbuiten de hele wedstrijd achter Jan Everse aan"

AZ - Groene Ster

Ook AZ bekert vanavond. In Alkmaar zijn de amateurs van Groene Ster de tegenstander. De nummer zeven in de zondag derde divisie schakelde in de vorige ronde eredvisionist VVV Venlo uit. Zo'n vierhonderd fans reizen de ploeg uit het Limburgse Heerlerheide achterna. Of het walk-over wordt of een nieuwe sensatie hoor je van verslaggever Erik-Jan Brinkman. De aftrap van dit bekerduel is om 19.45 uur.

Verder houden we je in deze extra uitzending van NH Sport op de hoogte van de derde Noord-Hollandse club die nog in het bekertoernooi zitt: de amateurs van OFC spelen thuis tegen Spakenburg.