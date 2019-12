Lichaam verdronken migrant in Nederlandse wateren, smokkelaars voor de rechter

IJMUIDEN - Een Iraanse migrant die is verdronken op het Kanaal tussen Frankrijk en Engeland, blijkt te zijn aangetroffen in Nederlandse wateren. Haar stoffelijk overschot werd al enkele tientallen kilometers voor de kust van IJmuiden ontdekt.

Dat gebeurde al in augustus, maar de Nederlandse justitie heeft de zaak nooit openbaar gemaakt. Het is voor zover bekend de eerste keer dat het lichaam van een verdronken migrant is ontdekt in Nederlandse wateren, meldt mediapartner NOS.

De vrouw van 31 stapte op 9 augustus bij Calais op een rubberboot, die door mensensmokkelaars was geregeld. Een van hen was een Nederlands-Guineese man, de ander een Afghaan. Zij staan vandaag in Frankrijk terecht.