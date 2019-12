Burgemeester van gemeente Beemster kondigt vertrek aan

BEEMSTER - Burgemeester Joyce van Beek van gemeente Beemster legt in april 2020 haar functie neer. Zij maakte dit gisteren bekend na afloop van de raadsvergadering.

Dit meldt de gemeente Beemster via Twitter. Hoewel haar ambtstermijn van zes jaar nog doorloopt tot begin april 2021, heeft burgemeester Van Beek besloten nu al plaats te maken voor een waarnemend burgemeester.

Dit mede door de fase waarin het fusieproces Beemster-Purmeren is aangekomen: "Nu de bestuurlijke fusie met Purmerend een nieuwe fase in gaat, lijkt het mij een goed moment om met een gerust hart en vertrouwen mijn werkzaamheden over te dragen aan een opvolger."