Protesterende boeren houden zich stil over actieplan van vandaag

ALKMAAR - Tientallen boeren verzamelden zich vanmorgen in alle vroegte bij het AZ-stadion voor nieuwe protesten. Wat hun actieplan voor de komende uren is, lijken ze zelf nog niet te willen onthullen.

Ook heerst er onder de boeren zelf nog wat onduidelijkheid. "We weten nog niet wat plan van vandaag is, we gaan het zien. Bouw in Verzet heeft dit allemaal bedacht en we hebben ons bij hen aangesloten. Ik hoop dat ik nu hoor wat we gaan doen", vertelt een boer aan NH Nieuws.

Een ander vult daarop aan: "We moeten wel met z'n allen blijven, verder geen commentaar."