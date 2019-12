Een groep boze boeren heeft enkele tijd geprotesteerd bij de poorten van Tata Steel. Die groep staat nu bij een distributiecentrum in Velsen-Noord. Zij protesteren vandaag tegen het stikstof- en PFAS-beleid van het kabinet. Op het Mediapark in Hilversum hebben zich ondertussen een paar honderd boeren verzameld.

Het is nog onduidelijk wat de bedoeling van de acties de rest van de dag is. Op verschillende plekken in het land worden snelwegen geblokkeerd.