Boze bouwers en boeren worden door de politie tegengehouden op de A9. Zij protesteren vandaag tegen het stikstof- en PFAS-beleid van het kabinet. Ook op de A1 en de A27 zijn boeren gespot, die onderweg zouden zijn naar het Mediapark in Hilversum.

Het is nog onduidelijk wat de bedoeling van de acties de rest van de dag is. Op verschillende plekken in het land worden snelwegen geblokkeerd.