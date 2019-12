Weldoeners in de spotlights bij Dankjewel Diner: "Erg bijzonder, normaal ga ik nooit naar zoiets"

Ronald Kloosterman uit Hoorn heeft zijn moeder genomineerd voor het diner. "Omdat zij haast iedere dag met andere mensen bezig is, iedere dag is ze boodschappen aan het doen voor andere mensen. Dat vind ik heel mooi!"

Bijzonder

Ook de 26-jarige Senna uit Castricum is uitgenodigd. Deze bijzondere vrouw zet zich in voor het MS-fonds, ondanks dat ze blind is en zelf ook MS heeft. Haar vader Han geniet samen met haar van het diner. "Het is erg leuk ja, met al die artiesten enzo. Erg bijzonder, normaal ga ik nooit naar zoiets toe!"