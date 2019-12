Noordkop wil met campagne honderden nieuwe bewoners binnenhalen: "Onze beroepsbevolking krimpt"

SCHAGEN - Binnenkort gaat via bioscopen en social media een nieuwe campagne van start om meer personeel naar de Noordkop te trekken. De regio wil zich presenteren als een gebied met een fijn woon-werk klimaat. In korte filmpjes vertellen jongeren waarom het gebied zo aantrekkelijk is.

"Hoeveel mensen we precies nodig hebben is moeilijk te zeggen", legt wethouder Theo Meskers van de gemeente Hollands Kroon uit namens de regio. "Maar feit is dat onze beroepsbevolking krimpt en dat we niet de capaciteit hebben met de huidige mensen om dat op te vangen. Het gaat dus echt om honderden jongeren en professionals die we deze kant op willen verleiden."

In onderstaande video legt de wethouder uit waar de komende jaren veel werken in te vinden is in de Noordkop:

