Bouwers (en boeren) voeren morgen actie: extreem drukke ochtendspits verwacht

NOORD-HOLLAND - Bouwers gaan morgen actie voeren tegen het stiktof- en PFAS-beleid van het kabinet. Ze hebben de boeren, die al van plan waren te demonstreren, uitgenodigd om ook mee te doen. Alkmaar is een van de zeven plekken waar actievoerders morgenochtend vroeg verzamelen.

Dat heeft stichting Bouw in Verzet in een interview gezegd tegen de NOS. Het is de bedoeling dat de deelnemers over de snelwegen en provinciale wegen naar Den Haag rijden. "Er is al wel contact met de politie geweest, maar er is nog geen antwoord gekomen van de gemeente Den Haag", aldus een woordvoerder. Het is nog niet bekend waar de actievoerder gaan verzamelen. Op dit moment zijn er al boeren aan het actievoeren in Den Haag. In Noord-Holland zijn ook trekkers gespot die mogelijk onderweg zijn naar de hofstad: onder meer op de N247 van Hoorn naar Amsterdam signaleerde een verslaggever van NH Nieuws boeren.

Akkoord over stikstofbeleid

Zojuist werd bekendgemaakt dat de boeren een akkoord hebben gesloten met het kabinet over stikstofmaatregelen. Het kabinet en dertien land- en tuinbouworganisaties zijn het eens geworden over de aanpak van de stikstofproblemen. Bronnen bevestigen een bericht daarover van Nieuwe Oogst, het blad van belangenbehartiger LTO-Nederland, meldt NOS. De belangrijkste afspraak is dat boeren niet gedwongen worden om hun bedrijf te verkopen aan de overheid en te stoppen. Ook komt er geen algehele krimp van de sector. Het is niet duidelijk of de boeren die vanavond demonstreerden bij het Binnenhof op de hoogte zijn van de afspraken en of ze die steunen.

Één boer meldde zojuist aan NH Nieuws dat er morgenochtend waarschijnlijk wel 'een clubje boeren' meegaat met de actievoerende bouwers. In alle vroegte zouden zij verzamelen bij het AZ-stadion in Alkmaar, dat ligt aan de A9, naast het Kooimeerplein. Hoeveel bouwers en boeren er precies zullen zijn, is niet bekend. Drukke ochtendspits De ANWB verwacht een "extreem drukke ochtendspits" door de acties. Tekst loopt door onder de tweet.

"Niet alleen op snelwegen, maar vooral op het onderliggend wegennet zal het verkeer flink worden gehinderd door aanwezigheid van tractoren en ander langzaam rijdend verkeer." Onder meer op de A9 en A4 tussen Alkmaar en Den Haag wordt drukte verwacht. Ook Rijkswaterstaat waarschuwt: "Morgen verwachten we protestacties. Houd de verkeersinformatie goed in de gaten." De tekst loopt door onder het artikel.

