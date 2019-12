Veelbesproken Zaanse lijsttrekker VDP krijgt boete wegens discriminatie

ZAANDAM - Burhan Gökalp, oprichter en leider van Vrije Democratische Partij (VDP), is veroordeeld voor discriminatie. Hij moet een boete betalen van 500 euro, waarvan de helft voorwaardelijk.

Dat meldt De Orkaan vandaag.

Bureau Discriminatiezaken deed in 2016 aangifte tegen Gökalp, omdat hij discriminerende uitspraken deed over homo's en joden. Zo zou hij het homohuwelijk onnatuurlijk vinden. "Homoseksualiteit is een besmettelijke ziekte", zei hij toen. Op 31 januari 2017 werd de lijsttrekker aangehouden.

De partij deed in 2017 mee aan de Tweede Kamerverkiezingen, maar wist geen zetel te bemachtigen.