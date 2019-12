Amsterdamse MC Slotervaart in handen Zadelhoff: gemeente houdt oud-bestuurders buiten de deur

AMSTERDAM - Het pand van het failliete MC Slotervaart komt definitief in handen van Zadelhoff. Na bijna heel 2019 koortsachtig te hebben overlegd, zijn de gemeente en het vastgoedbedrijf er eindelijk uit. In de overeenkomst is onder meer afgesproken dat de oud-bestuurders van het omgevallen ziekenhuis nooit meer een rol kunnen krijgen binnen het nieuw op te richten zorgcentrum.

De onderhandelingen tussen Zadelhoff en de gemeente liepen op zijn zachtst gezegd niet soepel. Het grootste pijnpunt was de vrees dat de oud-bestuurders van het MC Slotervaart in de toekomst weer betrokken kunnen raken bij het nieuwe initiatief van Zadelhoff. Ook eiste de stad dat het pand een zorgbuurtfunctie zou blijven houden. Zwaar middel Om de touwtjes in handen te blijven houden, koos de gemeente ervoor om een zwaar middel in te zetten: eerst dwong de stad het recht op eerste koop af. Dat plan veegde de rechter van tafel. Vervolgens kondigde het stadsbestuur in maart aan een onteigeningsprocedure te zullen starten om zo het vastgoed in bezit te kunnen krijgen. Een unieke stap: het Amsterdamse bestuur deed dit nog nooit eerder.

De gekozen richting van de gemeente zorgde voor veel irritatie bij verschillende betrokkenen. Ook de gemeenteraad zag het direct onteigenen niet zitten en vroeg het college om met Zadelhoff in gesprek te gaan. De vrees was onder andere dat, wanneer Amsterdam daadwerkelijk het Slotervaartziekenhuis zou gaan onteigenen, de gemeente mogelijk aansprakelijk zou zijn voor de miljoenen die de curatoren zouden mislopen. Een langslepend juridisch conflict lag op de loer. Onderzoek De gemeente heeft nu in een overeenkomst met de vastgoedonderneming afgedwongen dat Loek Winter en Willem de Boer op geen enkele manier zich kunnen bemoeien meer het nieuwe zorgcentrum. Nu niet, maar ook niet in de toekomst. Winter en De Boer worden door velen aangewezen als de oorzaak van het faillissement van het MC Slotervaart. Of dat ook echt zo is, moet nog uit onderzoek van verschillende commissies blijken. De commissie Van Manen, die het faillissement onderzoekt, komt begin 2020 met de resultaten hiervan. Donderdag publiceert de Onderzoeksraad voor de Veiligheid een rapport over of de patiëntenveiligheid tijdens het faillissement wel voldoende gewaarborgd was. Honderd procent akkoord Met het akkoord tussen Zadelhoff en de gemeente zien de curatoren van het failliete ziekenhuis hun langgekoesterde wens in vervulling gaan: zij hebben een honderd procent akkoord voor de schuldeisers. Het vastgoed bedrijf heeft namelijk een bedrag van minimaal 45 miljoen euro toegezegd. Daarmee kunnen alle openstaande claims worden betaald, zo stelden de curatoren eerder. Maximale huurprijs Het ietswat gedateerde gebouw aan de Louwesweg wordt opnieuw ingericht als zorglocatie, zo is afgesproken in de intentieovereenkomst. Er moet ruimte komen voor maatschappelijke, laagdrempelige en betaalbare zorg, zo stelt de gemeente, die zelfs een maximale huurprijs heeft afgedwongen in de overeenkomst met Zadelhoff.

