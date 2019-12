Advies: leefbaarheid rond Schiphol gaat voor groei

SCHIPHOL - Verdere groei van Schiphol is alleen mogelijk als de leefbaarheid van de omgeving echt verbetert. En dat moet niet alleen in theorie zo zijn. Maatregelen moeten "gezien en gevoeld gaan worden, niet op papier, maar bij de mensen thuis". Oud-staatssecretaris Pieter van Geel schrijft dat in een advies aan minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur).