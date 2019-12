De 'Force' is sterk in West-Friesland: Vincent bouwt unieke Star Wars-gitaren

DRECHTERLAND - Twee vitrines vol met Jedi's, Stormtroopers en Star Ships glanzen in de woonkamer van Vincent Uijtendaal uit Hem. De gitaarbouwer maakte geheel vanuit eigen passie twee unieke Star Wars-gitaren, één daarvan is inmiddels al verkocht. ''Aan een chirurg uit Chicago.''

De liefde voor de gitaren kwam bij Vincent overigens later dan de liefde voor Star Wars. "Ik was maar een jongetje van acht en ik vond de film echt magisch. Alle science-fiction daarvoor was gewoon speelgoed." Sindsdien hebben de films hem nooit meer losgelaten. Tot de bouw van deze gitaren aan toe.

Geen Abraham, maar Darth Vader

Morgen viert Vincent zijn 50e verjaardag. Geheel in stijl plaatste zijn partner een gigantische poster van 'Darth Vinnie' in de voortuin. "Ik ontmoet geen Abraham, maar Darth Vader." De première van de nieuwe Star Wars film is altijd rond zijn verjaardag. "We gaan dus ook met de hele familie naar de nieuwste film. Vrienden, kinderen: alles gaat mee, dus we hebben de halve bioscoop volgeboekt."