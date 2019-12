Noordkop & Texel Dorps Ontmoetings Punt brengt Schagerbruggers samen: "Een praatje, een spelletje, als het maar samen is"

SCHAGERBRUG - Elke dinsdag klokslag om half twee opent in het oude Schoolhuys in Schagerbrug het Dorps Ontmoeting Punt. Sinds een paar maanden is het DOP dé plek voor een praatje of een spelletje. Voor, door en met Schagerbruggers onder elkaar. "Dan zie je elkaar weer eens."

NH Nieuws/ Jurgen van den Bos

Het Dorps Ontmoetingspunt is een initiatief van inwoners van Schagerbrug zelf. "Sinds het verdwijnen van de winkels zijn er niet veel ontmoetingsplekken meer, voor vooral ouderen, " vertelt Annemiek Vonk van het DOP aan NH Nieuws. "We praten, doen spelletjes, iemand leest iets voor en binnenkort willen een Repair Café om een knoopje aan te zetten of een waterkoker te maken, maar het belangrijkste is dat je elkaar hier ontmoet."