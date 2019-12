Zaanstad sluit wietolie-winkel na te grote drugsvondst: "Drie jaar werk is weg"

ZAANDAM - Het bedrijf Healing Greens in Zaandam is voor zes maanden gesloten, omdat er 'hennepgerelateerde producten' werden verkocht en er hasj en hennep lag opgeslagen. Tot verdriet van eigenaar Orhan Ince. "En van de klanten, want die kunnen nu nergens meer naartoe."

Ince verkocht sinds drie jaar onder andere CBD-olie in het pand aan de A.F. de Savornin Lohmanstraat. Zijn klanten zijn naar eigen zeggen voornamelijk ouderen en zieke mensen, die de olie gebruiken voor het bestrijden van hun pijn. "Ik ben zelf kankerpatiënt en gebruik het al jaren om normaal de dag door te komen", vertelt hij aan NH Nieuws.

Inval

De Zaandammer wil al langer dat zijn winkeltje een coffeeshop-vergunning krijgt, zodat hij legaal zijn spullen kan verkopen. Die vergunning is echter meermaals geweigerd. Vandaag vielen inspecteurs van de gemeente bij hem binnen.

Ze troffen hennepgerelateerde producten, zoals waterpijpen en lange vloei, aan. Daarnaast werd er een te grote hoeveelheid hasj en hennep gevonden.

Ince moet nu voor zes maanden zijn deuren sluiten en ziet het somber in. "Dan ga ik failliet", vertelt hij. "Ik heb al mijn inkomsten nodig en kan niet ineens zes maanden zonder. Drie jaar werk is weg. En voor de klanten is het ook zo jammer, want waar moeten zij nou naartoe?"

'Strijd tegen drugscriminaliteit'

Zaanstad heeft het sluitingsbeleid aangescherpt in de strijd tegen ondermijnende drugscriminaliteit. Naast bedrijfspanden worden ook woningen waarin harddrugs of wietplantages worden aangetroffen tijdelijk gesloten.