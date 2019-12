"We zijn gewoon de beste van de wereld: what the fuck?!"

Vanmorgen vroeg landden de handbaldames en er wachtte hen een enthousiast onthaal op Schiphol. Het besef dat de dames wereldkampioen zijn is er bij Jessy alleen nog niet. "Ik geloof het gewoon niet", brengt ze uit. "Ons kleine landje, ons team, we zijn gewoon de beste van de wereld. Ik moet het echt af en toe tegen mezelf zeggen. What the fuck."

De onvoorwaardelijke steun kreeg ze vanuit haar geboortedorp. Zijdewind volgde haar prestaties, en die van het team op de voet. Nu hangen de vlaggen uit, om 'hun' wereldkampioen te laten zien hoe trots ze zijn. "Ongelooflijk trots en het is een ster die hier ook gehandbald heeft", vertelt een dorpsgenoot. "We kennen mekaar allemaal hier."

Trots

Ook haar familie is blij dat ze er weer is. Zij stonden vanmorgen met z'n allen op Schiphol. Van kleine neefjes tot haar oma: iedereen wilde Jessy in alle vroegte in de armen sluiten. "We zijn heel trots", vertelt schoonzus Mieke. "Natuurlijk op alle meiden, maar op Jessy helemaal!"