Maarten Spanjer gaf Pelé ooit een handtekening: "Zo'n ster kan je niet weigeren"

AMSTERDAM - In de serie Iconen voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is het acteur en schrijver Maarten Spanjer.

Maarten Spanjer is een gevarieerd kunstenaar: van acteren en presenteren tot schrijven. Ooit was hij zelfs profvoetballer bij FC Amsterdam. Maar daarover zijn we snel uitgepraat. "Voor die klasse kwam ik net te kort", vat Spanjer zijn voetbalcarrière kort en bondig samen.

Veelzijdig

"Met acteren heb ik uiteenlopende dingen gedaan", begint Spanjer zijn antwoord op de vraag naar zijn sterkste punten. "Ik heb aan satirische programma's meegewerkt. Ook van het televisieprogramma Taxi kan je niet zeggen dat het met goed of slecht acteren te maken heeft. Het heeft eigenlijk meer te maken met het feit dat je heel goed jezelf kan zijn voor een camera. Schrijven, dat beheers ik wel. Of laat ik zeggen, ik ben wel tevreden als het af is."

Schrijven

Schrijven doet Spanjer nog steeds naar hartenlust. Voor zijn verhalen kan hij dan ook flink putten uit zijn eigen belevenissen. Dat is natuurlijk niet al te moeilijk voor iemand die het leven altijd ten volle heeft gevierd. Eén van die mooie verhalen gaat over zijn ontmoeting met de Braziliaanse sterspeler Pelé. Hij heeft daarvan een foto als bewijs. Spanjer is daarop te zien terwijl hij iets op een papiertje schrijft. Wat precies, weet hij niet meer. Maar het is de aanleiding voor een mooi verhaal.