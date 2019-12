Dodelijke reddingspoging van buurjongen zette Maarten aan om bij de KNRM te gaan

DEN HELDER - In maart 1975 ging zijn buurjongen Cees van der Oord de zee op om de opvarenden van een Duits zeiljacht te redden, maar hij zou nooit meer terugkomen bij zijn gezin. De reddingspoging met dodelijke afloop stimuleerde Maarten Noot (69) om na zijn pensionering bij de KNRM in Den Helder te gaan. "Het is me altijd bijgebleven."

Tekstschrijver Lennaert Nijgh schreef in 1979 een lied over de fatale reddingspoging. Tekst gaat verder onder de video.

"Hij ging met Jochem Post en André van Duivenbooden in de reddingsboot Susanna de zee op richting een gestrande Duits jacht", herinnert Noot zich. "De drie konden echter vanuit de Susanna niet aanmeren, dus ze stapten over op de kleinere vlet. "Dat ging mis. Door een hoge golf sloeg de vlet om en belandden de redders in het water. Twee van hen verdronken bij de reddingspoging, alleen Van Duivenbooden overleefde."

Het ongeluk maakte diepe indruk op de toen 25-jarige Maarten. Cees was immers niet alleen zijn buurjongen, hij had ook nog een heel leven voor zich. En hij liet een jong gezin achter.

Wrang genoeg werden de opvarenden van de jacht wél gered. De Duitse schipper werd naderhand veroordeeld wegens 'grove onachtzaamheid en hoogst onverantwoord gedrag'. Voor Maarten was dit wel de reden om bij de KNRM te gaan. "Natuurlijk is er altijd een risico, maar het varen is een tweede natuur voor mij. Het is me met de paplepel ingegoten."

Een grote familie

Hoewel hij nooit heeft geholpen bij grote reddingsacties, heeft Maarten bijgestaan bij het bergen van schepen met motorproblemen. Ook deelde hij zijn vaarkennis. "Ik was officieel een opstapper, maar ik hielp mee als het nodig was." Bovendien staan alle vrijwilligers elkaar bij als het nodig is, zo heeft hij ondervonden. "Een lijk uit het water halen, bijvoorbeeld, gaat je niet in de koude kleren zitten. Dan zijn we er voor elkaar. Het voelt als één grote familie."

Schade door hekgolf

En er zijn niet alleen verhalen van rampspoed te vertellen. Zo was er die keer dat Maarten en zijn collega's een reddingsboot moesten terugbrengen van Friesland naar Terschelling. "We voeren voor het eerst in zo'n grote boot, maar hadden niet door dat we een enorme hekgolf veroorzaakten. Tal van boten werden hierdoor tegen de kant geslagen. En wij wisten van niets." De vrijwilligers hoorden pas later wat ze hadden veroorzaakt. "Gelukkig staat er Terschelling op de boot, en niet Den Helder, zeiden we met een knipoog", lacht hij.

Maarten kreeg gisteravond uit handen van de burgemeester een koninklijke onderscheiding voor het vrijwilligerswerk wat hij heeft gedaan voor zowel de KNRM Den Helder als de Helderse Historische Vereniging. Bij die laatste heeft hij 23 jaar meegeholpen.