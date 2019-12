Goed nieuws voor medewerkers Offerman in Aalsmeer: beter sociaal plan wordt vrijdag gepresenteerd

CNV heeft hard gestreden en heeft Offerman zover gekregen om een beter sociaal plan op te stellen voor haar werknemers. De afgelopen tijd zaten zij in grote onzekerheid na het sluiten van de Aalsmeerse vestiging. Na het aantreffen van een listeriabacterie in begin oktober moest de locatie grotendeels dicht.

De meeste medewerkers van de vleeswarenverwerker werden nu per bus vervoerd naar andere locaties van Offerman in het land om daar aan de slag te gaan. Slechts een klein deel van de werknemers is nog actief in Aalsmeer.

Niet houdbaar

Deze situatie is voor veel van de werknemers niet houdbaar. "We hebben bij Offerman aangedrongen op een goed sociaal plan voor alle werknemers. Zij kunnen hier tenslotte niets aan doen. En bij de Ter Beke Groep zit genoeg geld om dit op een nette manier op te lossen", aldus CNV-onderhandelaar Soraya Faez.

Principeakkoord

In het vandaag bereikte principeakkoord is afgesproken dat werknemers niet kunnen worden verplicht om een baan in het veel verder gelegen Ridderkerk te accepteren. Faez: "Ze zijn vrij in hun keuze. Als werknemers niet mee willen naar Ridderkerk, krijgen ze een goede ontslagvergoeding mee en ook een half jaar lang hulp bij het vinden van een andere baan in de buurt. Voor degenen die in Aalsmeer blijven werken, is een loyaliteitsbonus afgesproken. Als ze eind 2020 nog in Aalsmeer werken, krijgen ze een bonus van netto 1.250 euro."

Het sociaal plan wordt vrijdag voorgelegd aan de leden.