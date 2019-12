Farmers Defence Force roept boeren op acties uit te stellen

NOORD-HOLLAND - Stichting Farmers Defence Force (FDF) heeft boeren opgeroepen om morgen geen actie te voeren bij distributiecentra voor supermarkten. De oproep is een reactie op een vonnis van de rechtbank Midden-Nederland die bepaalde dat er wel actie mag mogen gevoerd, maar dat het platleggen van de centra niet is toegestaan.

Dat meldt de NOS vanmiddag.

De FDF had voor morgen acties aangekondigd bij tientallen distributiecentra in heel Nederland, waaronder acht in Noord-Holland. Hun doel was een betere prijs voor de producten van boeren af te dwingen.

Naar de rechter

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) stapte toen dat nieuws bekend werd naar de rechter, omdat de bevoorrading zo vlak voor Kerst niet in het gedrang kan komen. Farmers Defence Force ontkende vandaag tijdens de zitting dat ze de centra willen blokkeren, maar zegt wel voor 'wat overlast' te gaan zorgen.

CBL is blij

Het CBL is blij met het vonnis. "Met deze uitspraak van de rechtbank gaan wij ervan uit dat mogelijke acties van Farmers Defence Force rustig verlopen en er geen verstoringen en belemmeringen van de voedseldistributie plaatsvinden", staat in een schriftelijke reactie.