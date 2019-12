Zes jaar cel geëist tegen drugshandelaren die gepakt werden met 430 kilo harddrugs

De mannen, uit Hilversum, Zaandijk en Heemskerk, werden twee jaar geleden aangehouden in Soest.

De politie kwam de mannen op het spoor na meldingen over 'verdachte bewegingen' en een verdachte geur rondom een loods. Een agent die op de meldingen af kwam, zag dat een bestelbusje geëscorteerd door twee auto's op dat moment wegreed bij de loods. Als de stoet even later wordt stilgezet voor een controle, wordt in een verborgen ruimte van het busje meer dan 400 kilo cocaïne en 30 kilo heroïne gevonden.

Bij de doorzoeking in de loods worden later onder meer een sealapparaat en verpakkingsmateriaal gevonden. Het verpakkingsmateriaal blijkt hetzelfde materiaal als waarmee de drugs verpakt zijn. In de loods worden ook nog een verboden vuurwapen, hasj en illegaal vuurwerk gevonden.

Langer onderzoek

Na de aanhouding volgde een lang onderzoek naar de betrokkenheid van de mannen bij de drugshandel. Er werd gekeken naar camerabeelden en gegevens op in beslag genomen mobiele telefoons. Ook werden dna-sporen op sigarettenpeuken en een handschoen in de loods onderzocht.