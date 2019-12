Visboer Caljouw over Telstar-Ajax in '77: "Ik liep als rechtsbuiten de hele wedstrijd achter Jan Everse aan"

VELSEN-ZUID - Peter Caljouw is bekend van zijn viskraam in Haarlem, maar wat minder mensen weten, is dat hij een uitstekende rechtsbuiten was. Caljouw (62) was speler van Telstar toen die ploeg op 25 september 1977 voor de laatste keer in Velsen-Zuid een officiële wedstrijd speelde tegen Ajax. Morgenavond spelen de clubs weer tegen elkaar.

De herinneringen aan het duel in '77, dat eindigde in 0-3 en het laatste duel was van Telstar in de Eredivisie, worden in zijn viskraam juist de laatste dagen opgehaald: woensdagavond is het KNVB-bekertreffer tussen Telstar en Ajax.

Caljouw kan zich niet veel meer herinneren van het Eredivisie-duel 42 jaar geleden. "Ik heb als rechtsbuiten de hele wedstrijd achter de linksback van Ajax aangelopen. Dat was Jan Everse. We hadden niet zoveel in te brengen. Niet zo vreemd. Bij Ajax liepen jongens als Ruud Krol, Sören Lerby en Ruud Geels."