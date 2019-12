's-Gravelandse vrouw is duizenden euro's kwijt na 'listige babbeltruc'

De vrouw had net haar boodschappen gedaan in winkelcentrum Kerkelanden. Toen ze de boodschappen naar de auto had gebracht en het winkelkarretje terugzette, ontdekte ze dat de band van haar auto lek was. Dat schrijft dagblad De Gooi en Eemlander.

Twee vrouwen schoten de vrouw meteen te hulp en boden aan te helpen de band te verwisselen. De vrouw sloeg dat af, maar de vrouwen bleven aandringen en boden aan het reservewiel vast op te zoeken. Zonder dat de vrouw het doorhad, beroofden ze haar van haar bankpassen.

Pincode afgekeken

De pincode hebben de daders vermoedelijk even daarvoor afgekeken toen de vrouw bij de kassa van de Lidl haar boodschappen betaalde.

De vrouw heeft aangifte gedaan bij de politie. Het leed bleek toen al geschied: de vrouwen hadden duizenden euro's van de rekening van de vrouw gehaald.