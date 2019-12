Camera van regisseur Alex van Warmerdam gestolen, 10.000 euro uitgeloofd voor gouden tip

AMSTERDAM - Tijdens het opnemen van de film Nr. 10 is gisteren de camera van de in Haarlem geboren regisseur Alex van Warmerdam gestolen. Zijn broer - producent van de film - looft 10.000 euro uit voor de gouden tip die leidt tot het terugvinden van de camera, waar veel belangrijk materiaal op staat.

"We zitten in de laatste draaiweek in Nederland, in het nieuwe jaar filmen we in België. Gisteren hebben we de hele dag rijshots gedraaid, waarbij personages zich bijvoorbeeld in een auto verplaatsen", vertelt broer Marc van Warmerdam. "Op een gegeven moment gingen we naar een andere locatie, waar de camera werd gestolen."

Enorme schadepost

Dat gebeurde ter hoogte van het pompstation bij de Hoogte Kadijk in Amsterdam-Oost. Een man stapte op de camera-assistent af, vertelt Van Warmerdam. "Hij vroeg in gebrekkig Nederlands de weg, wat erg lang duurde. Ondertussen griste een andere man de camera weg, waarop beide mannen wegrenden. Iemand van ons ging er nog achteraan, maar er stond al een donkergrijze auto klaar. En weg waren ze.."

Hierdoor is de filmploeg opgezadeld met een enorme schadepost, alleen al vanwege de waarde van de camera. "Maar het treurige eraan is vooral dat de opnamen van de ochtend verloren zijn gegaan", stelt de producent.

Speculeren

Hij hoopt de camera met de uitgeloofde beloning terug te krijgen. "We hopen dat het helpt, maar we hebben geen idee waar die mensen vandaan komen. Misschien hebben ze ons 's ochtends al bezig gezien, of misschien zelfs al langer geleden. Dat is speculeren."

De politie is in elk geval op de hoogte van het incident. "Maar we kunnen vanwege onderbezetting bij de politie pas op 23 december aangifte doen", vertelt Van Warmerdam. "Terwijl je nog snel zou kunnen achterhalen van wie de vluchtauto is, als je heel adequaat reageert en vandaag al onderzoek doet."

Nr. 10

In de tussentijd gaat de filmploeg alvast nieuwe opnames maken. Het is de bedoeling dat de film eind 2020 in première gaat.

Nr. 10 gaat over de acteur Günter, die als kind werd gevonden in een Duits bos. Over zijn afkomst heeft hij zich nooit iets afgevraagd, totdat op een dag de kompanen van kardinaal Wassinski opduiken. Zij vertellen Günter waar hij daadwerkelijk vandaan komt.