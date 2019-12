Extra onderzoek naar uitstoot Tata en reconstructie van fouten bij toezicht

Dat werd vanmiddag duidelijk tijdens een debat dat door de PvdA was aangevraagd. Verder bleven de Statenleden vooral achter met veel vragen die niet beantwoord werden. De reconstructie is uiterlijk begin februari klaar, zo vertelde gedeputeerde Edward Stigter die het dossier tijdelijk waarneemt na het vertrek van Adnan Tekin . Volgens Stigter gaat het niet sneller, omdat hij niet met halve antwoorden wil komen.

Gedeputeerde Adnan Tekin stapte vorige week op, omdat hij na weer een incident met Tata niet meer wist hoe hij de problemen nog kon oplossen. En ook de omgevingsdienst had als toezichthouder opnieuw gefaald. De vraag bij veel Statenleden was dan ook of de provincie nog wel in staat was om Tata op een goede wijze te controleren. De gedeputeerde denkt van wel, en vindt het nog te vroeg om het hele toezichtsysteem op de schop te gooien.