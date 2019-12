Woensdag boerenacties bij acht distributiecentra supermarkten

Het protest is bedoeld voor "eerlijke handelsvoorwaarden voor de Nederlandse boeren". "Tijdens de actie zullen wij ons als bestuur zo veel mogelijk inzetten om de locatie zo min mogelijk te hinderen", schrijft FDF in de brief.

De brief, met een lijst van alle locaties, is in handen van mediapartner NOS .

De acht distributiecentra waar FDF wil demonstreren zijn



Albert Heijn in Zaandam

LIDL in Zwaag

Deen Supermarkten in Hoorn

DekaMarkt in Velsen-Noord

DekaMarkt in Beverwijk

ALDI in Zaandam

PLUS in Middenbeemster

HANOS in Amsterdam