Johan moet z'n huis uit na vondst hennepafval. "Deze straf is veel te hoog"

HOORN - Een groep bewoners van de Sapmastraat springt in de bres voor hun buurman Johan Korenblek. Hij raakt zijn woning kwijt wegens het bezitten van hennepafval. Met aanplakbiljetten achter de ramen willen ze laten zien dat ze het niet eens zijn met deze 'straf'.

Sinds dit weekend hangen de aanplakbiljetten achter de ramen van zo'n acht woningen in de straat. Op de biljetten staat in een boodschap aan de gemeente Hoorn en woningbouwvereniging Intermaris dat Johan moet blijven wonen in de straat.

Zijn woning wordt voor een periode van drie maanden gesloten omdat er bij hem thuis bijna vijf kilo hennepafval is aangetroffen. Johan zegt de zakken van een bekende te hebben overgenomen om er thuis olie van te maken voor zijn eigen kennissenkring.

Eenmalig

Het was volgens hemzelf eenmalig en niet de bedoeling om hier in te gaan handelen. Ook zou hij zich er niet bewust van zijn geweest dat het bezitten van hennepafval illegaal is.

Johan Korenblek lijkt goed te liggen bij veel buurtbewoners. Zo wordt hij omschreven als behulpzaam en vriendelijk. Dat hij nu zijn huis dreigt kwijt te raken, valt dan ook niet goed bij hen.

"Dat was natuurlijk niet slim van 'm", vertelt buurtvrouw Jacqueline. "Maar ik vind het niet kunnen dat je gelijk je huis uit moet na het maken van een fout."