Allemaal op de foto: Naarder villa plots trekpleister door succesvol boek

NAARDEN - Het is nog niet het zebrapad op Abbey Road of perron 9 3/4 van Harry Potter, maar toch is Naarder villa 't Hooge Nest plots in trek bij dagjesmensen. De villa speelt de hoofdrol in de gelijknamige bestseller van Roxane van Iperen. Van heinde en ver komen 'boektoeristen' op de villa af om er mee op de foto te gaan.

't Hooge Nest vertelt het waargebeurde verhaal over twee Joodse zussen uit het verzet die in de Tweede Wereldoorlog onderduiken in de Gooise villa. Dat het boek het goed doet, is bij de villa goed te merken. Theehuis Bos en Hei, tevens de plek waar Van Iperen haar boekpresentatie hield, ligt op 5 minuten loopafstand van 't Hooge Nest. Eigenaar van het theehuis, Gerrit Sint, merkt dat de laatste tijd behoorlijk veel mensen binnenlopen met de vraag waar het huis staat.

Sint: Vaak combineren ze het dan met een bezoek aan Naarden-Vesting. Een uitje naar Naarden voor geschiedenis." Boek onder de arm En gaat het boek dan onder de arm mee? Sint: "Jazeker, ze hebben dan het boek bij zich om dingen over huis in op te zoeken. Laatst zat hier een stel in het theehuis dat net een rondleiding had gekregen van Roxane zelf door het huis. Ze stond toevallig net in de tuin toen ze langsliepen." Volgens Sint heeft de buurt nog niet veel moeite met de aandacht: "De geschiedenis van 't Hooge Nest is heel lang stilgehouden. Er is nu meer duidelijkheid over dit stukje Naarden."